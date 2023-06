Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca reforma pensiilor speciale nu este blocata si ca a explicat celor de la Banca Mondiala si Comisia Europeana ca Executivul doreste ca reforma in domeniu sa fie aprobata in aceasta sesiunea parlamentara.Budai a mentionat ca ministerul are joi dupa-amiaza o discutie prin video call cu reprezentantii Bancii Mondiale, urmand ca, in functie de acest dialog, sa mai existe o consultare in format tripartit si cu reprezentantii Comisiei Europene."Nu este ... citeste toata stirea