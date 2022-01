Ministrul Muncii, despre scaderea PSD in sondaje: 'Sunt costurile intrarii la guvernare'

Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca probabil intrarea la guvernare a facut ca PSD sa scada in ultimele sondaje de opinie efectuate in randul populatiei, scrie stiripesurse.ro.Marius Budai"Nu stiu daca neaparat PSD este intr-o usoara scadere. Probabil ca sunt costurile intrarii la guvernare", a spus ministrul Budai.Social-democratul a tinut sa sublinieze, totodata, ca PSD a intrat la guvernare intr-un moment nu tocmai prielnic. ... citeste toata stirea