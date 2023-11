Noua Lege a pensiilor a fost adoptata, iar in 2024 pensiile romanilor vor creste, a anuntat luni seara ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu."Noua Lege a pensiilor a fost adoptata! Este o forma de respect pentru cei care au muncit si muncesc in Romania. Legea corecteaza inechitatile dintre cei care au muncit la fel, dar au iesit la pensie in ani diferiti, dintre barbati si femei, intre cei care incaseaza indemnizatia minima sociala", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.Plenul ... citeste toata stirea