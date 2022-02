Ministrul Rafila anunta ca am atins varful valului 5!

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca Romania a ajuns in varful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea.Alexandru Rafila"Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marti, zi care masoara situatia de luni, probabil ca nu vom depasi 35.000 de cazuri. Atunci putem sa spunem ca intram in faza de stabilizare a acestui val si ne asteptam la o scadere. Dupa ce am avut un varf pe ... citeste toata stirea