Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila: Nu e o criza de ibuprofen si paracetamol la noi in tara

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti dupa intalnirea cu distribuitorii de medicamente ca nu exista o criza de paracetamol si ibuprofen in Romania si ca se va stabili o procedura prin care toate farmaciile vor fi aprovizionate cu orice forma disponibila a acestor medicamente, indiferent de denumirea lor comerciala."Concluzia este ca nu este o criza de paracetamol si ibuprofen. In momentul de fata, fata de alte state, in Romania nu avem aceste probleme datorita fabricilor de ... citeste toata stirea