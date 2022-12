Ministrul Sanatatii: Imi doresc sa puteti avea din nou incredere in sistemul de sanatate

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, isi doreste ca romanii sa poata avea din nou incredere in sistemul de sanatate, dar sustine ca lucrurile dificile din sistem, care "treneaza de ani de zile", nu se pot rezolva "peste noapte"."Incheiem anul 2022 in sectorul de sanatate dupa ce am trecut, la inceputul acestui an, de partea cea mai dificila a pandemiei si am reusit sa o tinem sub control, am reusit sa facem in asa fel incat sa tinem spitalele deschise si lucrul poate cel putin la fel de ... citeste toata stirea