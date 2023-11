Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, duminica, un mesaj de sprijin pentru victimele consumului de droguri, in care subliniaza ca ministerul lucreaza pentru ca in toata tara sa existe centre specializate pentru tratament si consiliere."Cred in voi! Suntem impreuna ca sa poti face fata adictiei. S-au facut putine lucruri in ultimii ani pentru copii, adolescenti si parintii acestora ca sa gasesca sprijin, tratament si consiliere in ... citeste toata stirea