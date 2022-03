Ministrul Sanatatii: ne gandim sa reintroducem vaccinul anti-HPV in Programul national de vaccinare

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca autoritatile din domeniul sanatatii iau in calcul sa reintroduca vaccinul anti-HPV in Programul national de vaccinare, ca un vaccin care nu mai trebuie administrat la cerere.Noi avem un program pe care l-am crescut serios. Am reusit sa facem acest vaccin pentru public si am facut-o ca si profesionisti, nu neaparat ca reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, in timp. Dupa esecul campaniei din anul 2008 lucrurile au reintrat in ... citeste toata stirea