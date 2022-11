Ministrul Sanatatii: Noul vaccinul anti COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie

Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitatii. Noi in acest an trebuia sa cumparam peste 19 milioane de doze de vaccin de Pfizer. Atunci, avand deja 6 milioane de doze expirate sau in curs de exipirare, avand frigiderele pline, m-am ... citeste toata stirea