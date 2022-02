Ministrul Sanatatii: nu exista un calendar al relaxarilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca nu exista un calendar al relaxarilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, avand in vedere ca situatia in sectiile de terapie intensiva este in continuare "serioasa".Trebuie sa existe o tendinta descrescatoare consolidata care sa permita luarea acestor decizii. Nu avem un astfel de calendar al relaxarilor. Deocamdata, nu avem motive sa avem un astfel de calendar, pentru ca situatia in spitale este ... citeste toata stirea