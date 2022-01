Ministrul Sanatatii: Romania a intrat in valul 5. Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere din Europa

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca Romania a intrat in valul 5 al pandemiei de COVID-19, el adaugand ca, in acest moment, este o transmitere sporadica a variantei Omicron si se estimeaza ca in una-doua saptamani va fi o transmitere comunitara sustinuta a acestei variante."In mod evident a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi, acum discutam de cateva mii de cazuri pe zi, chiar daca pare ca situatia s-a stabilizat de vreo patru, cinci zile, asta nu ... citeste toata stirea