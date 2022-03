Ministrul Sanatatii: Spitalul de Boli Infectioase din Constanta ar trebui sa reintre in circuitul public

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Spitalul de Boli Infectioase din Constanta ar trebui sa reintre in circuitul public, mentionand totodata importanta pastrarii echipelor medicale."Eu unul am vizitat acest spital in luna ianuarie. Acest spital efectiv a fost deteriorat putin, doar la parter, in urma incendiului. Autoritatile locale incepusera o renovare in zona de instalatie electrica. Intelesesem ca se va termina in data de 28 februarie. Nu s-a terminat. Cred ca ... citeste toata stirea