Ministrul Transporturilor: De la Pitesti pana la Constanta, vom putea merge pe autostrada in toamna acestui an

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca isi doreste ca inainte de finele anului, toata varianta sudica a Autostrazii A0 sa poata fi folosita."Undeva pana in 15 aprilie vom da in circulatie aproximativ 13 km - cei sase care au fost finalizati la sfarsitul anului trecut, asa cum bine stiti, si care nu puteau fi utilizati, plus cei sapte de pe acest lot 1, asta insemnand ca se circula pe 23 km si jumatate pe A0 Sud, urmand ca diferenta de aproape 10 km pana in A2 sa fie