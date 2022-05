Ministrul Transporturilor: Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata

Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, anuntul de participare asteptat de ani de zile fiind trimis spre publicare in SICAP, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu."Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anuntul de participare asteptat de ani de zile.Este inca un pas spre modernizarea conditiilor de calatorie cu trenul in Romania pe rutele de naveta ... citeste toata stirea