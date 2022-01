Ministrul Turismului, la Constanta: OMD-urile sunt o CERTITUDINE!

Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a participat sambata, 8 ianuarie, la o intalnire cu reprezentantii mediului de afaceri si ai turismului din judetul Constanta. "In cadrul acestei intalniri am facut o scurta prezentare a atributiilor si a urgentelor. Am cules informatii particulare si generale din acest judet. Este cea de a treia intalnire regionala de cand am preluat mandatul. Am mai fost la Brasov si Vatra Dornei.", a declarat Daniel Cadariu. Totodata, in ... citeste toata stirea