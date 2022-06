Minor din Medigidia, arestat dupa ce a batut un jandarm

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia au dispus la data de 20 iunie 2022 punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul D.R.P. pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Minorul, la data de 19.06.2022, in jurul orelor 13:10, in timp ce se ajla pe str. Silozului, mun. Medgidia, jud. Constanta, cu intentie, a lovit persoana vatamata P.P. care avea calitatea de jandarm si care se afla in exercitarea atributillor de serviciu, in zona antebratului sttng cu un bat ... citeste toata stirea