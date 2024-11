Minor in varsta de 15 ani, prins la scoala cu 36 de comprimate de droguri de mare risc. Este banuit ca le vindea drogurile colegilor

Politia a retinut un minor in varsta de 15 ani, prins cu 36 de comprimate de droguri de mare risc, in incinta unitatii de invatamant la care este elev.Politia Romana informeaza, intr-un comunicat de presa, ca minorul a fost prins, miercuri, cu cele 36 de comprimate de substanta activa clonazepam, chiar in incinta unitatii de invatamantpe care o urmeaza.Din cercetarile facute, politistii au probe ca minorul vindea droguri de mare risc in special minorilor, inclusiv din aceeasi unitate de ... citește toată știrea