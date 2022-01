Minor la volan cu incuviintarea tatalui, femeie beata in Navodari

Politistii din Constanta au intocmit in ultimele ore trei dosare penale. Un minor a fost prins conducand pe un drum comunal, un tanar facea acelasi lucru in Valu lui Traian, iar o femeie din Navodari conducea sub influenta alcoolului.La data de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 15.45, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un minor, de 16 ani, care a condus un autoturism pe DC 54, intre localitatile Adamclisi si Abrud, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de ... citeste toata stirea