Minora de 14 ani, pusa sa se prostitueze in Constanta; o persoana a fost retinuta

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Buzau au dispus, la data de 12 aprilie a.c., retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori.In cauza s-a retinut faptul ca, in luna decembrie 2021, inculpatul a recrutat, prin metoda loverboy, o persoana vatamata minora, in varsta de 14 ani, in vederea exploatarii sexuale a acesteia prin determinarea la intretinerea ... citeste toata stirea