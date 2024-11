Minora din Constanta, data disparuta

Duminica, 3 noiembrie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca minora Rianna-Melania Dumitru, in varsta de 14 ani, ar fi plecat, in noaptea de 2 noiembrie, in jurul orei 23:00, de la adresa de domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent.Rianna-Melania Dumitru are 1,60 metri inaltime, 55 de kilograme, constitutie ... citește toată știrea