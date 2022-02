Minori cu varste cuprinse intre 1 si 5 ani, folositi pentru cersetorie la Constanta

Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat ieri in zona complexului comercial de pe strada Unirii o femeie in varsta de 20 de ani care, desi e apta de munca, apela la mila publicului.Pentru a impresiona trecatorii, tanara se folosea de 3 minori cu varste cuprinse intre 1 si 5 ani.Persoanele in cauza au fost predate Sectiei 1 Politie, in vederea continuarii cercetarilor, intrucat fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii "Folosirea ... citeste toata stirea