Minorul acuzat de incendierea blocului de pe strada Grindeanu a fost eliberat, azi, de magistratii Judecatoriei Constanta. Suspectul, in varsta de 15 ani, va fi plasat in arest la domiciliu. Decizia a fost luata la cererea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta si poate fi contestata.Iata decizia:"Admite cererea formulata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta in dosarul nr. 10988/P/2021. In baza art. 242 cod procedura penala, dispune inlocuirea masurii arestului ... citeste toata stirea