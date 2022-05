Minorul care a incendiat blocul din Km 4-5, trimis in judecata si pentru evadare!

Alexandru Andrei T., minorul in varsta de 15 ani, care a provocat incendiul din Km 4 - 5, a fost trimis in judecata pentru evadare si distrugere. De ce evadare? Pentru ca se afla in arest la domiciliu si a incalcat masura, parasind domiciliul.Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Constanta, urmand sa se stabileasca primul termen in proces, dupa faza de camera preliminara.In concret, in urma probatoriului administrat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, ... citeste toata stirea