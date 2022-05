Minorul care a incendiat un bloc in Constanta a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv

Minorul care la sfarsitul anului trecut a incendiat parcarea unui bloc din Constanta, iar apoi a ars intreg imobilul, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru distrugere, vatamare corporala din culpa si evadare, a informat, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, in urma probatoriului administrat, minorul este acuzat de distrugere dupa ce pe 16 decembrie 2021, in jurul ... citeste toata stirea