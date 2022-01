Mircea Banias, intalniri cu primarii si consilierii PNL din Constanta

Mircea Banias, deputat PNL, se pregateste sa revina in Legislativ, dupa o vacanta binemeritata. Insa, daca aveati impresia ca parlamentarul s-a relaxat prin tari exotice, ei bine, nu. In ultimele doua saptamani ale vacantei parlamentare s-a aflat pe teren, in localitatile unde exista primar PNL, pentru a discuta cu sefii administratiilor locale cu privire la proiectele pe care acestia le au in implementare.Mircea Banias revine in Parlament pe 1 februarie, cu temele foarte bine facute. In ... citeste toata stirea