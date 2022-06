Mircea Geoana: 'Anticipam un conflict de lunga durata in Ucraina'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Cluj, ca anticipeaza o derulare de lunga durata a razboiului din Ucraina, in conditiile in care nu exista suficient de multe forte ca una dintre cele doua parti sa castige decisiv pe terenul de lupta, informeaza Agerpres."Din pacate, anticipam un conflict de lunga durata, tot mai mult un razboi de atritie, in care pierderile de ambele parti continua sa fie semnificative, un razboi dominat de artilerie si mici miscari de ... citeste toata stirea