Mircea Geoana: Razboiul din Ucraina va mai dura

Mircea Geoana a participat la ceremoniade celebrare a Zilei NATO in Romania, care a avut loc, duminica, la sediul Ministerului Apararii Nationale.Acesta a declarat caRazboiul din Ucraina va mai durasi se asteaptao intensificare a razboiului pe flancul estic si in sud.Noi incurajam o solutionare politica, cerem Federatiei Ruse sa incheie neintarziat acest razboi inuman si ilogic, sa isi retraga fortele si sa intre de o maniera onesta in negocieri diplomatice cu Ucraina. Din pacate, ceea ce