Mirela Matichescu nu vrea sa mai plateasca CAS pentru ca e... revolutionar!

Stiati ca Mirela Matichescu este participant la Revolutia din decembrie 1989? Nici noi nu stiam, insa am aflat recent, dupa ce social democrata a cerut Casei de Asigurari de Sanatatea sa-i restituie contributiile platite in ultimii ani. Matichescu considera ca retinerea banilor reprezinta o incalcare a legii, in conditiile in care spune ea, revolutionarii sunt scutiti de orice fel de impozite sau contributii de asigurari de sanatate.Mirela MatichescuDecizia nr. 14 din 17 februarie 2020 a ... citeste toata stirea