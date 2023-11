Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, joi, ca Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, sa fie plasata in arest la domiciliu."Admite contestatia formulata de inculpata Miruna Pascu impotriva incheierii din data de 30 octombrie pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala. Desfiinteaza incheierea atacata si rejudecand: admite cererea inlocuirii masurii preventive ... citeste toata stirea