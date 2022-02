Misiunile diplomatice ale UE si ale statelor sale membre in Ucraina nu se inchid

Misiunile diplomatice ale UE si statelor sale membre in Ucraina nu se inchid, anunta Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, intr-o declaratie difuzata sambata.''Uniunea Europeana si statele sale membre isi coordoneaza actiunile avand in vedere amenintarile actuale la adresa Ucrainei. Misiunile noastre diplomatice nu se inchid. Acestea raman la Kiev si continua sa isi desfasoare activitatea in sprijinul cetatenilor UE si in cooperare cu ... citeste toata stirea