Tanara care a fost gasita moarta pe plaja, langa apa marii, in statiunea Mamaia, Laura Rosca (34 de ani), cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla, si-a pierdut viata prin inec - este rezultatul la care ar fi ajuns medicii legisti dupa efectuarea necropsiei.Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, ancheta este in derulare, fiind audiate mai multe persoane, inclusiv membri ai familiei acesteia.In acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere ... citeste toata stirea