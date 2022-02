Moartea suspecta a unei femei gasite in cismeaua de langa Pestera Sfantului Andrei. Politia nu i-a aflat identitatea

La 18 noiembrie 2021, cadavrul unei tinere femei a fost gasit in cismeaua cunoscuta sub numele de "Mihai Eminescu", din padurea Baneasa, in apropiere de Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, cel mai cunoscut loc de pelerinaj al Dobrogei. Nici pana in prezent nu s-a aflat identitatea victimei. La marginea cimitirului din localitatea Ion Corvin a fost inmormantata in luna ianuarie o tanara femeie. Pe crucea ei nu scrie nimic. Nimeni nu a cautat-o, nimeni nu a aprins o lumanare la capataiul ... citeste toata stirea