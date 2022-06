Mohammad Murad transforma inchisoarea Doftana in cel mai mare complex hotelier! Video

Afaceristul Mohammad Murad a sustinut, miercuri, 8 iunie, o conferinta de presa, prin intermediul careia a vorbit despre faptul ca se are in plan infiintarea unuia dintre cele mai mari centre de conferinta din Romania, cu peste 1.000 de locuri de cazare, un complex hotelier destinat conferintelor, dar bio! Totul la o distanta de aproape o ora de Bucuresti. Acest centru se va contrui acolo unde se afla inchisoarea Doftana, monument istoric de clasa A, pe care Mohammad Murad l-a luat in ... citeste toata stirea