Moment istoric: vicepresedintele SUA a sosit in Bucuresti. Ce a declarat

Vicepresedintele american Kamala Harris a ajuns la Bucuresti, vineri dupa-amiaza, in contextul unui scurt turneu in estul Europei menit sa transmita un semnal suplimentar de sustinere a statelor de pe flancul estic al aliantei nord-atlantice in fata agresiunii Rusiei, care a invadat Ucraina in 24 februarie. Ultimul vicepresedinte american care a vizitat Romania a fost chiar actualul presedinte de la Casa Alba, Joe Biden, in 2014, in timpul mandatului lui Traian Basescu.Mai jos puteti vedea ce ... citeste toata stirea