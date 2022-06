Motiune: Sorin Cimpeanu - Nu sunt comod, nu fac reforma intre doua cafele

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca rezultatele in educatie se vad doar pe termen mediu si lung, niciodata pe termen scurt.Sorin CimpeanuMinistrul Educatiei a spus ca nu este o persoana comoda si ca nu face reforma "intre doua cafele"."Am fost acuzat ca sunt comod. Cred ca puteti sa spuneti ca sunt incompetent, ca sunt urat, ca sunt batran. (...) As vrea si eu sa fiu mai tanar, dar din pacate sunt batran. Sunt batran, sunt urat, dar comod ... citeste toata stirea