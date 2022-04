Motivul pentru care IPS Teodosie a fost chemat la Politie: "Auzisem ca mi se pregateste ceva, dar nu credeam ca e real"

Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, s-a prezentat, joi, la Politia Constanta, ulterior precizand, in cadrul emisiunii de la Radio Dobrogea, ca a fost chemat in calitate de martor. El sustine ca era vorba de un denunt din partea unei persoane in legatura cu cartile pe care le-a scris, IPS Teodosie mentionand ca acuzatiile sunt mincinoase. Arhiepiscopul Tomisului a fost intrebat, joi seara, la emisiunea Dialog Duhovnicesc de la Radio Dobrogea, in legatura cu vizita pe ... citeste toata stirea