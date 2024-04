Motoare de barca, in valoare de 45.000 lei, cautate de autoritatile altor state, depistate de politistii Garzii de Coasta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, doua motoare de barca, semnalate ca fiind bunuri cautate in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia si Norvegia.In data de 29.03.2024, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Tulcea au desfasurat o actiune specifica in zona de responsabilitate pe linia prevenirii si combaterii infractionalitatii transfrontaliere. ... citește toată știrea