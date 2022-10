Motoare de barca in valoare de 50.000 lei, cautate de autoritatile din Suedia, gasite de politistii Garzii de Coasta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, doua motoare de barca, bunuri cautate in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia.In data de 18.10.2022, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina si specialisti din cadrul Agentiei FRONTEX, au desfasurat o actiune specifica in zona de ... citeste toata stirea