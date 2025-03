Motor de barca cautat in Suedia, depistat de catre politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au descoperit, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de ambarcatiune semnalat ca fiind bun cautat in vederea confiscarii.Sambata, 15 martie, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au efectuat o actiune specifica in zona de responsabilitate, pe linia identificarii de ambarcatiuni si motoare furate.Astfel, in zona localitatii Crisan, colegii nostri au identificat o ambarcatiune care ... citește toată știrea