Motor de barca in valoare de 20.000 lei, cautat de autoritatile din Suedia, gasit de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu echipa mobila si corpul de control din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au descoperit, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia.In data de 22.01.2023, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, in cooperare cu echipa mobila si corpul de control din cadrul A.R.B.D.D., au desfasurat o ... citeste toata stirea