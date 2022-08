"Musamalizeaza abuzul sexual in scoli". Acuzatia grava adusa sefului ISJ de Asociatia Elevilor din Constanta

Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita demiterea lui Sorin Mihai, seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Constanta pe care-l acuza ca "musamalizeaza abuzul sexual in scoli". Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei demiterea de urgenta a inspectorului scolar general Sorin Mihai in urma tentativei de musamalizare a cazurilor de abuz sexual din Liceul Tehnologic "Radu Priscu" Dobromir. In data de 29 aprilie, Laurentiu Ciorogaru, fost profesor in cadrul ... citeste toata stirea