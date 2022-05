Nasol! De la 1 iulie se scumpesc si biletele de tren!

Transportul feroviar de calatori va fi mai scump! Preturile se majoreaza astfel cu 20% de la data de 1 iulie, iar decizia aceasta a fost luata in urma majorarii preturilor la cele necesare pentru intretinerea trenurilor, respectiv motorina, materii prime, uleiuri, piese de schimb. Oare confortul calatorilor creste sau ramane la fel?Ordinul ministrului Transporturilor si Infrastructurii a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 26 mai, ordin conform caruia preturile biletelor de tren se ... citeste toata stirea