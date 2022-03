NATO are "responsabilitatea de a se asigura ca razboiul nu se extinde dincolo de Ucraina", a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, marti, in cadrul unei conferinte de presa comune la Riga cu presedintele leton, Egils Levits. Stoltenberg a mai afirmat ca "suferinta pe care o vedem acum in Ucraina este ingrozitoare", relateaza CNN."Avem responsabilitatea de a ne asigura ca situatia nu escaladeaza si nu se extinde dincolo de Ucraina. Ar fi si mai periculos, distructiv si mai mortal. ... citeste toata stirea