NATO trimite mai multe trupe, avioane de lupta si nave de razboi pentru a apara Europa de Est

Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, a anuntat luni intr-un comunicat Alianta Nord-Atlantica."NATO va continua sa ia toate masurile necesare pentru a proteja si apara toti aliatii, inclusiv prin consolidarea partii de est a Aliantei. Vom raspunde mereu oricarei deteriorari a mediului nostru de securitate, si anume printr-o ... citeste toata stirea