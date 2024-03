Nava ARSVOM, solicitata pentru preluarea unui marinar ranit

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost solicitata sa intervina vineri seara, cu o unitate SAR in vederea efectuarii unei interventii tip Medevac.La bordul navei New Horizon, sub pavilion Panama, aflata la 25NM travers de Sf.Gheorghe, un membru al echipajului necesita ingrijiri medicale de urgenta.Nava SAR APOLLO, din cadrul A.R.S.V.O.M a pornit cu toata viteza catre directia indicata.De asemenea, nava New Horizon a fost redirectionata de catre MRCC, spre a veni in ... citește toată știrea