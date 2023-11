Astazi, in jurul orei 3.00, o nava sub pavilion Barbados, in balast, ancorata in rada interioara a Portului Constanta a inceput sa grapeze din cauza conditiilor meteo extreme, a transmis un comunicat al Autoritatii Navale Romane.Nu s-a reusit stabilizarea eisi a colizionat usor cu remorcherul Ares, ancorat de asemenea la rada interioara pentru adapost. Ulterior a continuat sa se afle in deriva si a esuat dupa ce a lovit un dig de protectie. Nava a suferit daune semnificative, inclusiv o gaura ... citeste toata stirea