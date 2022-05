Nava fluviala de turism, in premiera in Portul Constanta. Ce au vrut sa vada cei 100 de oameni aflati la bord

Este a doua escala a unei nave fluviale in Portul Constanta, in decursul ultimei luni. Cei peste 100 de turisti au un program bine stabilit. Nava fluviala de pasageri A Rosa Flora a ajuns in seara zilei de duminica, 15 mai, pentru prima data in Constanta, avand la bord 109 turisti, majoritatea din Germania. In cursul zilei de luni, 16 mai, pasagerii vor vizita Centrul Vechi al orasului, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie, Moscheea, Catedrala Ortodoxa, toate obiectivele fiind situate in ... citeste toata stirea