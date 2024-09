Nava incarcata cu produse laminate, esuata pe Canalul Sulina

Marti, 10 septembrie 2024, nava HOPTERIX, sub pavilion Barbados, incarcata cu produse laminate, a esuat in timp ce naviga amonte pe Canalul Sulina, in dreptul milei 17, mal drept. Nava avea ca destinatie Portul Braila.Remorcherul SULINA 2, apartinand Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos'" (AFDJ) Galati, a fost trimis in zona pentru efectuarea operatiunilor de dezesuare. De asemenea, o echipa din cadrul Capitaniei Portului Sulina a fost prezenta la fata locului ... citește toată știrea