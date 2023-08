In cursul zilei de astazi, 31.08.2023, la ora 13:40, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost solicitata sa intervina in rada exterioara Sulina, cu o nava SAR, in vederea efectuarii unei operatiuni Medevac.La bordul navei NIMEK TORLAK, sub pavilion Liberia, unul din membrii echipajului, un cetatean de nationalitate turca, necesita ingrijiri medicale de urgenta.Nava Sar ARES, apartinand ARSVOM, cu echipajul de la bord compus din ... citeste toata stirea