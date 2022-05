Nava-scoala "Mircea", de 83 de ani in serviciul Fortelor Navale Romane

Nava-scoala "Mircea", Ambasador onorific in serviciul Romaniei, a implinit 83 de ani de activitate in Marina militara Romana. Velierul construit, in perioada 1938 - 1939, la Santierul Naval "Blohm und Woss din Hamburg, este astazi un simbol al invatamantului romanesc de marina, la bordul sau formandu-se, in decursul timpului, zeci de generatii de ofiteri si maistri militari de marina.La data de 27 aprilie 1939, a avut loc ceremonia ridicarii pavilionului national, iar la data de 17 mai 1939, ... citeste toata stirea